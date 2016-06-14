Киев, 14 июня, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Украина смогла дать отпор ВС Российской Федерации — одной из крупнейших армий в мире. Об этом сегодня, 14 июня, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, передает ИА REGNUM.

Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

«Мы смогли это сделать однажды. Сегодня Украина на гораздо более высоком уровне готовности, чтобы защитить государство и народ», — сказал Парубий.

Он сообщил, что Украина рассчитывает на поставки летальных вооружений НАТО, а также на политическую и финансовую поддержку Запада. «Мы рассчитываем на политическую и финансовую поддержку, усиление экономических санкций по отношению к агрессору и другие виды помощи, в том числе поставки в нашу страну летальных вооружений», — рассказал Парубий.

Спикер Рады также проинформировал, что Украина предложила НАТО создать трастовый фонд по противодействию информационной войне. «Украина предложила НАТО создать трастовый фонд по развитию потенциала нашего государства в сфере стратегических коммуникаций для противодействия масштабной информационной войне, связанной с Россией против Украины и Запада в целом», — отметил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня Парубий заявил, что Украина станет членом НАТО. «Мы исходим из того, что действующим является решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО. Мы уверены, что это решение будет реализовано, пусть через время, но Украина, без сомнений, станет членом НАТО. Сегодня Украине необходимо завершить системные реформы», — сказал Парубий. По его словам, страна может закончить реформирование сектора обороны по натовским стандартам к 2020 году.

Напомним, в мае 2016 года Сенат США в проекте бюджета на 2017 финансовый год предусмотрел до $500 млн на помощь Украине. Согласно законопроекту «разрешается выделить до 500 миллионов долларов для оказания помощи Украине в области безопасности, включая помощь на летальные средства». При этом Украина может получить лишь $250 млн., а остальное получит лишь после того, как глава Пентагона лично засвидетельствует, что Украина приняла существенные меры, направленные на проведение институциональных реформ в системе обороны, в вопросе борьбы с коррупцией.