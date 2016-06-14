Москва, 15 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 15 июня, в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД России Сергея Лаврова, сообщает ИА REGNUM. В центре внимания будет вопрос, связанный с внешнеполитической деятельностью в контексте продолжающейся трансформации международной системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Также, по словам спикера Госдумы Сергея Нарышкина, одной из важных тем станет вопрос о соотечественниках за рубежом и помощь гражданам РФ за рубежом. Также, отметил парламентарий, «без внимания не останутся и Минские соглашения, и проблема урегулирования сирийского конфликта»,