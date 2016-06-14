Волгоград, 14 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. В городе Камышине Волгоградской области врачам не удалось спасти пятилетнюю девочку, выпавшую из окна девятого этажа общежития. Как сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ регионального следственного управления СКР Наталия Куницкая 14 июня, ребенок скончался в прошлое воскресенье в детской городской больнице, куда малышка была госпитализирована с множественными переломами и ушибами внутренних органов.

Борис Кустодиев. У окна. 1910

По предварительным данным, в тот роковой день девочка была дома вместе с мамой. Днем женщина буквально на 15 минут отлучилась в магазин за продуктами, а когда вернулась, увидела свою дочь, лежащей на земле. К этому времени очевидцы уже вызвали медиков и полицию. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали пострадавшего ребенка, но, несмотря на их старания, спустя несколько часов от полученных травм девочка скончалась.

Как рассказала сама мама погибшего ребенка, когда она уходила, в комнате окна были открыты настежь. Вероятнее всего девочка, оставшись без присмотра, забралась на подоконник, потеряла равновесие и выпала из окна. В следственном ведомстве добавили, что семья характеризуется положительно и в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

В настоящее время следователи проводят проверку, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело.

Добавим, что вчера еще один случай, который привел к трагедии, произошел в Михайловке. Здесь пострадал годовалый мальчик, за которым следили сразу два взрослых — мама и бабушка. В какой-то момент малыш подошел к газовой плите и стал стучать дверцей духового шкафа. В это время на мальчика опрокинулась кастрюля с кипящим борщом. В тяжелом состоянии он был доставлен в центральную районную больницу. Медики диагностировали у мальчика ожоги 45% тела. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы. Состояние маленького пациента врачи оценивают как тяжелое, делая все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка.