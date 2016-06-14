Ханой, 14 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Истребитель Су-30МК2 Военно-воздушных сил Вьетнама, который 14 июня пропал с экранов радаров во время выполнения тренировочного полета, рухнул в море. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Vitaly V. Kuzmin Су-30МК2

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 2 пилота, один из которых смог самостоятельно добраться до ближайшего острова.

Отмечается, что падение истребителя произошло к востоку от побережья провинции Нгеан.

В настоящее время в районе ЧП работают спасатели.

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