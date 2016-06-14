Москва, 14 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» ищет возможности приобретения центрального защитника Папи Джилободжи, сообщает «Матч ТВ».

fotostand.de Папи Джилободжи

Стоит отметить, что права на сенегальского футболиста принадлежат лондонскому клубу «Челси», но вторую часть минувшего сезона он на правах аренды выступал за немецкий клуб «Вердер».

За это время Папи Джилободжи отыграл за «Вердер» 14 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Сенегальский футболист входит в шорт-лист московского клуба вместе с игроком «Локомотива» Ведраном Чорлукой. Считается, что более приоритетная цель для"Спартака» — хорватский игрок «Локомотива».