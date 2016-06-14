Барнаул, 14 июня, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Чтобы не нарушалась гармония пространства, в основу генерального плана курорта «Белокуриха-2» включены малоэтажные здания. Решение это было принято в ходе рабочего совещания представителей краевого управления экономики и главного туристического ведомства с якорным инвестором строящейся «Белокурихи-2» — компанией «Курорт Белокуриха» и проектным институтом «СИАСК» (Новосибирск).

Алексей Саламатов Дорога к туристическому кластеру «Белокуриха-2»

Результатом встречи стал новый план функционального зонирования туркластера. «Мы четко зафиксировали, что в генеральном плане будущего курорта основу составляет малоэтажное строительство. Это позволит не нарушать гармонию пространства. Также на совещании был определен порядок оформления документов и технических условий проектирования застройки. Кроме того, мы сделаем открытой для инвесторов проектную схему, обосновав цены, выдвижение технических условий и налоговые обязательства», — пояснил генеральный директор АО «Курорт Белокуриха» Константин Ежов.

По его словам, необходимость создания такого плана возникла после обращений инвесторов, которые в 2016 году намерены начать строительство в «Белокурихе-2». Напомним, это АО «Курорт Белокуриха» и предприниматели из Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа. Они планируют начать строительство первых туристических объектов летом 2016 года. В настоящее время идут подготовительные работы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекту «Белокуриха-2» придают большое значение, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Здесь будут созданы современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. Обеспечивается необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, построена современная дорога, идет газификация курорта.

На создание туристско-рекреационного кластера сегодня направлено 3,1 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей государственных средств и 1,6 млрд рублей частных инвестиций.

Вопросы повышения привлекательности российских курортов будут обсуждать в Белокурихе, где пройдет заседание Госсовета с участием главы государства Владимира Путина.