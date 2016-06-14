Киев, 14 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. После потери Крыма и начала войны в Донбассе на Украине резко возросло число сторонников вступления в НАТО. Об этом сегодня, 14 июня, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Выбранный путь евроатлантической интеграции способствует утверждению в Украине демократических ценностей, является важным инструментом поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины, и обеспечивает совместное противодействие современным вызовам и угрозам. За время «российской агрессии» значительно выросла общественная поддержка курса на членство Украины в НАТО. По данным разных социологических опросов, сегодня почти половина украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО. К примеру, хочу вам сказать, что еще несколько лет назад эта цифра не превышала 19%. По последним исследованиям Центра Разумкова, 45% поддерживают вступление Украины в НАТО. Это фундаментальные изменения, которые произошли в сознании украинцев за последние годы», — напомнил Парубий.

«Мы исходим из того, что действующим является решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина станет членом НАТО. Мы уверены, что это решение будет реализовано, пусть через время, но Украина, без сомнений, станет членом НАТО. Сегодня Украине необходимо завершить системные реформы. Мы понимаем, что этот путь и выбор могут быть только нашими. Ни Россия, ни другие государства не имеют права диктовать Украине и украинцам мнение относительно курса, который они выбирают. В этой связи для нас имеет важное значение декларация Парламентской ассамблеи относительно расширения НАТО, утвержденная в мае прошлого года в Будапеште. Им Ассамблея признала возобновление Украиной курса на евроатлантическую интеграцию и призвала украинское правительство и парламент приложить все усилия для реформирования нашей страны в соответствии с демократическими евроатлантическими стандартами. Приоритетным заданием является достижение к 2020 году полной совместимости сектора безопасности и обороны с соответствующими структурами стран-членов НАТО», — сказал Парубий.

Также спикер Рады выразил уверенность в том, что «Российская Федерация может в любой момент начать военные действия в Украине». «До начала «вооруженной агрессии России» мы потеряли много времени. И на сегодняшний день соотношение ВС Украины и России, конечно, в пользу России. Но это обуславливает для нас насущную необходимость проведения оборонной реформы. Другого пути для нас нет. Ведь Россия в любой момент может активизировать свои военные действия в Украине», — считает Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня Парубий анонсировал принятие Радой пакета законов, которые необходимы для возобновления программы кредитования МВФ. В частности украинский парламент может принять законопроект №4536 О внесении изменений в Закон Украины «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».