Архангельск, 14 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В Архангельской области продолжается подготовка к предстоящим выборам, которые состоятся в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Всего на территории области пройдут 173 избирательные кампании, будут работать более 900 избирательных комиссий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила секретарь избирательной комиссии Архангельской области Елена Плотицына.

Леонид Голованов. Депутат — слуга народа. 1947

По ее информации, только на территории поселений области состоится около 160 избирательных кампаний. В основном выбирать будут депутатов. Такие выборы наиболее масштабно пройдут в Котласском и Пинежском районах.

«Безусловно, самой масштабной станет кампания по выборам депутатов Государственной думы. Организацией проведения кампании выступает центральная избирательная комиссия, но мы также подключаемся к этому процессу. Что касается кандидатов от Архангельской области, то списки появятся к 19 июня 2016 года. 14 политических партий, действующих на территории региона, вправе выдвинуть своих кандидатов. Отмечу, что данная избирательная кампания не обойдется и без самовыдвиженцев. Правда, для участия в выборах им необходимо будет собрать более 14 тысяч подписей. Информации по кандидатам также пока нет», — сказала Елена Плотицына.

Также она отметила, что в ежедневном режиме продолжается формирование участковых избирательных комиссий. Всего будет сформировано более 900 избирательных участков. В связи с различными изменениями в законодательстве, все члены избирательных комиссий проходят специальное обучение и получают сертификаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на территории Архангельской области прошло более 20 избирательных кампаний различного уровня. Самой серьезной избирательной кампанией стали выборы главы региона, которые состоялись 13 сентября 2015 года.