Париж, 14 июня, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что полиция Франции объявила о депортации всех российских болельщиков, которые прибыли на автобусе по дороге в Лилль (Франция) на матч чемпионата Европы между сборными России и Словакии. В автобус находятся 50 российских болельщиков, сообщает «Р-Спорт».

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«Сейчас полиция вытаскивает всех нас из автобуса, объявили о депортации. Причины не объясняют. В автобусе 50 человек», — сказал Шпрыгин.

Президент ВОБ заявил, что происходящее на подъезде в Лилль — не что иное как «показуха». Никто из находящихся в автобусе не был задержан в ходе марсельских беспорядков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня Шпрыгин заявил, что автобус с 50 российским болельщиками окружил при подъезде к Лиллю французский спецназ. Российские болельщики заявили, что никуда не выйдут из автобуса и требуют переводчика для разъяснения ситуации.

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