Североуральск, Свердловская область, 14 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. На севере Свердловской области пропавших 12 июня троих туристов ищут семь поисковых групп. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба ГУ МЧС Беспилотник МЧС

Всего двоих взрослых и 10-летнюю девочку ищут 114 человек. Также задействованы 15 единиц техники, в том числе и вертолет Ми-8 Уральского авиационно-спасательного центра МЧС России. «Планируется привлечь беспилотники МЧС и МВД», — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Щербаков.

Поиски идут второй день. Вчера, 13 июня, было обследовано 14 квадратных километров и 18 километров вдоль реки Большая Сосьва. Но поиски не дали результатов. Они осложняются непростым рельефом местности: труднопроходимой тайгой и болотистой местностью.

Напомним, мужчина, женщина и 10-летняя девочка пропали 12 июня. Они отстали от тургруппы, не зарегистрированной в МЧС. 13 июня мать потерявшейся девочки обратилась в полицию и к спасателям с заявлением о пропаже.