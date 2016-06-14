Ставрополь, 14 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



ru.torange.biz Коррупция

В Ставропольском крае глава отношении главы администрации Пригородного сельсовета Предгорного района Светлана Виноходова попала под коррупционную статью Уголовного кодекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина подозревается в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что осенью 2015 года глава сельсовета распорядилась о выделении строительных материалов, выданных для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, своим знакомым, не относящимся к социально незащищенной категории граждан и не включенным в списки их получателей.

В результате люди незаконно получили стройматериалы, а те, кто в них действительно нуждался, остались без них. Следствие продолжается.

Отметим, что коррупционные уголовные дела нередко на Ставрополье возбуждаются в отношении муниципальных служащих. Только в июне текущего года под следствие попал руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям города Михайловска, который предположительно составлял фиктивные документы по продаже права на аренду муниципальных земель.

А в конце мая экс-глава Махмуд-Мектебского сельсовета Байрам Эсбергенов был осужден за использование своих служебных полномочий в корыстных целях. Суд приговорил главу, предоставлявшего своим сыновьям сельскохозяйственные земли, к штрафу в 150 тыс. рублей.