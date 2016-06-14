Оренбург, 14 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, действовавшего в интересах Петра Иванова, и отменил постановление Ленинского районного суда Оренбурга об отстранении Иванова от должности главы ГУ МЧС по региону, оставив без удовлетворения ходатайство следователя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда.

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«Данные о том, что Петр Яковлевич Иванов, оставаясь на занимаемой им должности, продолжит заниматься преступной деятельности с использованием своего служебного положения, окажет влияние на ход расследования, воспрепятствует производству по данному уголовному делу, окажет давление на свидетелей, органами предварительного следствия соответствующими доказательствами не были подтверждены», — отметила руководитель пресс-службы Оренбургского областного суда Юлия Панина.

Напомним, что 2−3 января 2016 года на трассе Орск-Оренбург в снежном плену оказались десятки людей. В регионе объявили режим ЧС. В результате метели, мороза и снегопада Эдуард Зиннуров погиб от переохлаждения, потеряв ориентир на местности.

По версии органов предварительного следствия, Петр Иванов проявил преступное легкомыслие и не выполнил предусмотренных законом мероприятий, направленных на предотвращение неблагоприятных последствий, в результате люди, попавшие в снежный занос на дороге, более 14 часов оставались в зоне ЧС. Иванову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность».

Постановлением Ленинского районного суда г. Оренбурга от 22 апреля удовлетворено ходатайство следственных органов о временном отстранении Иванова от должности начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области на период предварительного следствия. Не согласившись с указанным решением, адвокат подал апелляцию в вышестоящую инстанцию.