Сыктывкар, 14 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум.



wallspaper.ru Фемида

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя комитета информатизации и связи Республики Коми Александра Селютина, руководителей ООО «АйТиХелп» и ООО «Центр информационных аналитических систем» Александра Новоселова и Юрия Поливенко, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия распоряжением правительства Республики Коми был утвержден план мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Коми на 2011−2013 годы, выполнение которых возложено на администрацию главы Республики Коми и правительства Республики Коми и государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее — ГАУ РК «ЦИТ»).

По указанию Селютина, занимавшего в то время должность референта главы Республики Коми, осуществлявшего контроль за деятельностью, в том числе, ГАУ РК «ЦИТ», директором указанного учреждения был подписан акт приемки-сдачи работ по договору с ЗАО «Армада Софт» по автоматизации 22 государственных и муниципальных услуг (подуслуг). Работы по договору на сумму 9,3 млн. рублей были выполнены с недостатками, которые подлежали устранению в рамках гарантийных обязательств. Одновременно на рассмотрение Наблюдательного Совета ГАУ РК «ЦИТ» (в состав которого входил и Селютин А.В.) вынесено предложение о заключении с аффилированным его знакомому А. Новоселову ООО «АйТи Хелп» договора на выполнение работ по дальнейшему развитию региональной комплексной информационной системы и автоматизации 56 государственных и муниципальных услуг (подуслуг), в состав которых вошли 22 услуги (подуслуги), выполненные с недостатками.

Введя в заблуждение членов Наблюдательного Совета ГАУ РК «ЦИТ», А. Селютин убедил их принять решение о заключении договора с ООО «АйТи Хелп». Договор был заключен и работы по нему стоимостью более 11 млн. рублей профинансированы, в том числе ранее оплаченные 22 услуги (подуслуги). Тем самым фигуранты похитили денежные средства из бюджета Республики Коми на сумму более 5,5 млн.рублей.

Также Селютин убедил членов Наблюдательного совета принять решение о заключении двух договоров с аффилированным А. Новоселову ООО «Центр информационных аналитических систем», при реализации которых было похищено средств республиканского бюджета на общую сумму более 5,8 млн. рублей. По одному из договоров стоимость работ значительно превышала среднюю стоимость за выполнение аналогичных видов работ иными сторонними коммерческими организациями. При заключении второго договора не были соблюдены требованы законодательства о закупках товаров, работ, услуг, и работы были выполнены не в полном объеме.

А.Новоселов и Ю. Поливенко, в свою очередь используя свое руководящее положение в ООО «АйТи Хелп» и ООО «Центр информационных аналитических систем», объединили усилия технических специалистов для составления технических заданий и договоров и в дальнейшем обеспечили предоставление расчетных счетов организаций для перечисления похищенных денежных средств.

Таким образом, в 2010—2015 годах А. Селютин, А. Новоселов и Ю. Поливенко, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили ряд мошеннических действий, в результате которых из бюджета Республики Коми были похищены более 11 млн. рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий по формированию электронного правительства в республике, а именно, автоматизацию государственных и муниципальных услуг (подуслуг).

В ходе предварительного расследования следователям пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать аффилированность фирм фигурантам, а также разоблачить преступные схемы вывода денег. Следователями было допрошено более 200 свидетелей, проведены многочисленные обыски, выемки, осмотры, в том числе и на территории других субъектов Российской Федерации.