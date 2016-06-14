Анкара, 14 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



publicdomainpictures.net Флаги ЕС и Турции

Посол ЕС в Турции Хансйорг Хабер подал в отставку, заявил один из членов делегации Брюсселя в Анкаре 14 июня. Об этом сообщает Reuters.

Источник агентства не указал причины отставки дипломата.

Хабер неоднократно выступал с критикой того, как Турция выполняет соглашение с ЕС об остановке потоков мигрантов. В мае он также был вызван в МИД Турции, где должен был предоставить объяснения относительно некоторых своих высказываний.