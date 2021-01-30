Волгоград, 14 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В Волгоградской области чиновничья безответственность и производственная деятельность крупного предприятия могут спровоцировать экологическую катастрофу. Речь идет о бесхозных прудах-накопителях, в которые Еланский маслосыркомбинат сбрасывает отходы. В случае их прорыва, последствия для природы могут быть плачевными, уверены волгоградские активисты Общероссийского народного фронта, которые совместно с экспертами Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса провели выездной рейд в Еланский район. Как сообщили ИА REGNUM в реготделении фронта 14 июня, поводом для рейда стали неоднократные жалобы жителей села Большой Морец.

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Как заявила директор Еланского маслосыркомбината Наталья Согласнова, завод сбрасывает все отходы в данные пруды-накопители «по исторической традиции», но ни с кем договора на данную деятельность у предприятия нет, так как они не стоят ни на чьем балансе. «Раньше эти пруды принадлежали местному мясокомбинату, с которым у нас был договор. После его банкротства пруды остались ничейными, а Еланский МСК «по исторической традиции» продолжил сливать отходы туда, так как других технологических схем не существует», — отметила Согласнова.

То, что эти пруды-накопители — бесхозные и никому не принадлежат — подтвердил и глава Еланского района Александр Носов. «Маслосыркомбинат сбрасывает сюда свои отходы, за исключением сыворотки, которая перерабатывается. Раньше, когда предприятие сбрасывало и ее, вонь стояла на пол-Елани. Сейчас по чекам вода переходит в отдаленные пруды, но никуда не переливается, а если такое и есть, то это связано с увеличенными объемами производства, а также обильными дождями, которые последнее время идут на территории Волгоградской области», — отметил глава района.

Волгоградские активисты ОНФ считают данную ситуацию в корне неправильной и указывают на необходимость предпринять администрацией Еланского района безотлагательные действия по взятию на баланс и определению необходимых затрат по ремонту и текущему содержанию данных очистных сооружений. А руководству Еланского комбината «фронтовики» рекомендовали задуматься о скорейшем переходе производства на замкнутый цикл водоснабжения и водоотведения при изготовлении продукции.

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Напомним, подобный рейд активисты ОНФ проводили весной текущего года. В конце апреля пруды-накопители были покрыты белой пеной и пленкой, от них исходил зловонный запах гниения и разложения органических отходов, эти нечистоты перетекали далее в местную речку и на территорию домовладений села Большой Морец.

«Бывают такие дни — дышать невозможно, хоть противогаз надевай. Этой зимой при потеплении мы пришли в ужас и от того, что пруды-накопители начали заболачиваться, местные луга превратились в болота. По естественному уклону все нечистоты стекают в озеро и в речку», — рассказала местная жительница Ирина Костюченко.

Народный фронт намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по вопросу прокурорского реагирования к юридическим и физическим лицам, которые нарушают природоохранное законодательство, а также подготовить обращение к главному санитарному врачу и Росприроднадзор по поводу соблюдения предприятием права природоохранных законодательных инициатив.

Добавим, что, по информации облкомприроды, из более чем трёх тысяч природопользователей, отчитавшихся перед экологами об утилизации отходов за первый квартал текущего года, лишь около трёхсот могут документально подтвердить, что направили их на официальные полигоны или в переработку. Остальные предприятия ограничились отчётом о направлении производственных отходов компаниям, занимающимся сбором и уничтожением мусора. Как отметили в комитете экологии и природных ресурсов, в этом случае нет полной гарантии того, что вывозник не сбросит мусор в ближайшей лесополосе, овраге, а разместит их, как положено, на полигоне ТБО либо довезет до переработчика.