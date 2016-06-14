Омск, 14 июня, 2016, 11:43 — ИА Регнум. В Омске в результате несчастного случая на производстве погиб рабочий «Омскводоканала». Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, по данному факту проводится доследственная проверка.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Рабочая каска на траве

По предварительным данным, днем 12 июня трое рабочих «Омскводоканала» ремонтировали задвижку на канализационной насосной станции. Известно, что двое рабочих находились внизу у задвижки, а третий страховал их наверху. Из-за утечки газов сероводорода и аммиака двое слесарей отравились и потеряли сознание, их коллега вытащил обоих наверх.

35-летний мужчина скончался. Второй пострадавший (55-летний мужчина) находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СКР.

ИА REGNUM удалось дозвониться в пресс-службу «Омскводоканала». Однако в ходе телефонной беседы сотрудники пресс-службы не стали отвечать на вопрос, будет ли оказана помощь родственникам погибшего рабочего, а также проводится ли внутренняя проверка в компании в связи с несчастным случаем. В настоящее время запрос от корреспондента ИА REGNUM отправлен в пресс-службу компании.