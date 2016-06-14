Грозный, 14 июня, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В том, что нынешний руководитель Чечни Рамзан Кадыров будет избран главой республики на следующий срок, никаких сомнений нет. Такое мнение высказал спикер республиканского парламента Магомед Даудов, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В ходе 80-го заседания республиканского парламента депутаты утвердили дату выборов руководителя республики. Было принято постановление о проведении выборов главы Чечни в единый день голосования 18 сентября 2016 года.

«У меня нет никаких сомнений, что народ вновь изберет своего национального лидера Рамзана Кадырова — человека, который, следуя созидательному курсу первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, сумел окончательно победить международный терроризм на чеченской земле, который вопреки всем сомнениям и действиям недругов, преодолевая на своем пути огромные трудности и препятствия, привел нас к сегодняшней стабильности и благополучию», — завил председатель парламента.

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Напомним, 25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин назначил главу Чечни Рамзана Кадырова временно исполняющим обязанности руководителя республики, так как срок полномочий его на своем посту истекал 7 апреля. В ходе встречи с Кадыровым глава государства выразил надежду, что тот будет участвовать в выборах в сентябре 2016 года. «Рассчитываю на то, что жители Чечни, чеченский народ смогут оценить по достоинству в ходе избирательной кампании и выборов то, что вы сделали для республики», — подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне выборы главы республики проводятся прямым голосованием. За будущего руководителя будут голосовать 665 572 избирателя. Сам Рамзан Кадыров в феврале текущего года заявлял, что пока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах руководителя республики.

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