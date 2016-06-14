Великие Луки, Псковская область, 14 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Более 50 российских и иностранных пилотов приняли участие в 21-й международной встрече воздухоплавателей, посвященной 850-летию Великих Лук. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ежегодный фестиваль воздухоплавания завершился 13 июня.

pixabay.com Воздушные шары

В рамках встречи состоялся первый этап 22-го Чемпионата России по воздухоплавательному спорту, были разыграны 12-й Кубок города Великие Луки для пилотов, 9-й Кубок дружбы, и 10-й Кубок княгини Ольги для всех пилотов-женщин, участвующих в соревнованиях.

По итогам пяти спортивных полётов лидером первого этапа Чемпионата России по воздухоплавательному спорту стал московский пилот Сергей Баженов, он же стал обладателем Кубка дружбы. Второе место занял Артём Денисенко, третье — великолучанин Сергей Виноградов, который также выиграл Кубок Великих Лук. «Благодаря этой победе Сергей Виноградов вместе с Сергеем Никитиным (16-е место в общем зачете) через несколько дней поборются за звание чемпионов России по воздухоплавательному спорту в Кунгуре (Пермский край)», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Кубок княгини Ольги достался Диане Насоновой.

Одним из самых зрелищных мероприятий встречи воздухоплавателей стала игра в «кей-краб» на реке Ловать. У центрального моста был установлен катамаран с корзиной, в которую пилот аэростата должен был сбросить маркер. Забросить кольцо на шест, закрепленный на мишени, удалось пилоту из Крыма Сергею Белорусову.

Напомним, в 2016 году Великие Луки отметят 850 лет со дня первого упоминания в летописи. Торжества пройдут с 26 по 28 августа.