Москва, 14 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз) не обеспечило достаточный контроль за соблюдением регионами России условий соглашений о предоставлении субсидий. В результате отдельными регионами не достигнуты показатели результативности использования субсидий, а также допущены нарушения обязательств по финансированию. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

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Например, по субсидии на поддержку элитного семеноводства показатель результативности не достигнут в 21 из 79 регионов, по субсидии на поддержку племенного животноводства — в 24 регионах из 81. При 100% софинансировании из федерального бюджета отдельные регионы финансирование либо вообще не осуществляли (Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республики), либо осуществляли в размерах, не соответствующих условиям соглашений (Республиками Ингушетия и Марий Эл, Калужской и Еврейской областями финансирование произведено на 8,2%, 47,7%, 22,9%, 27,8%, соответственно). Такая ситуация складывается по 33 видам господдержки.

Остатки бюджетных средств на выполнение государственного задания снизились в учреждениях Минсельхоза в 2,2 раза (с 605,8 млн рублей до 276,1 млн рублей), а остатки субсидий на иные цели — в 1,4 раза (с 558,4 млн рублей до 400,3 млн рублей). Основными причинами образования указанных остатков стали экономия по результатам конкурсных процедур и наличие переходящих на 2016 год контрактов, проавансированных в 2015 году.

Анализ выполнения Госпрограммы развития сельского хозяйства, ответственным исполнителем по которой выступает Минсельхоз, показал, что из 131 программного показателя было выполнено только 72 (55%), из 166 контрольных событий выполнено 150.

Из 38 объектов капитального строительства, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2015 г., по состоянию на 1 января 2016 г. закончено строительство (реконструкция) 33 объектов (86,8%), введено 29 (76,3%). Не закончена реконструкция 5 объектов в связи с нарушением сроков выполнения работ со стороны подрядных организаций; прекращением подрядной организацией работ; поздним заключением государственного контракта. В этой связи министерством проводится соответствующая претензионная работа.

Всего Минсельхозом и подведомственными ему учреждениями было допущено нарушений общим объемом 480,4 млн рублей.

Счетная палата РФ направит представления в Минсельхоз России, информационное письмо — в ФАС России, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.