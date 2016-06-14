Пекин, 14 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. 14 июня Госсовет КНР опубликовал доклад, в котором приводятся данные по борьбе с нищетой в сельских районах Китая.

Stougard Китайская деревня

Согласно приведенной статистике, более 66 млн человек повысили свой уровень дохода. Программа затронула 30 тыс. деревень, а общий объем инвестиций достиг 144,569 млрд юаней (22 млрд долларов США). Так же, в период с 2012 по 2015 г. рост дохода на душу населения превысил темпы роста ВВП, пишет «Синьхуа».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, среднегодовой заработок жителя Китая в частном секторе составляет 39,5 тыс. юаней. Наиболее высокие доходы у жителей Пекина, провинции Чжэцзян и Гуандун, самый низкий уровень зарплат зафиксирован в провинции Цзилинь.