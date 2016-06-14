Таллин, 14 июня, 2016, 11:33 — ИА Регнум. В июле 2016 года в столице Эстонии на средства города будут построены три открытые уличные спортивные площадки, в 2017 — еще три. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 июня, сообщили в пресс-службе таллинской мэрии со ссылкой на вице-мэра Михаила Кылварта.

Hans Спортивная площадка

На проектирование и строительство выделено из дополнительного бюджета 170 000 евро. Этим летом будут открыты «гимнастические городки» в Пирита, на Штромке и у озера Харку.

В 2016 году начнётся проектирование трёх больших гимнастических площадок под открытым небом, которые будут построены в 2017 году. Сообщается, что там помимо гимнастических снарядов появятся скейтпарки для катания на скейтбордах, самокатах и роликовых коньках. Предполагается создать и возможности для игры в баскетбол, а если хватит места, там будут установлены бетонные столы для настольного тенниса. Все площадки получат искусственное освещение.

Также мэрия Таллина выделила 70 тысяч евро на новую детскую игровую площадку в Мустамяэ, составляются проектные условия. Планируется, что новая площадка начнет функционировать с октября 2016 года.