Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Корпорация Microsoft представила новую версию популярной игровой консоли Xbox One в Лос-Анджелесе на ежегодной выставке видеоигр и компьютерных развлечений Electronic Entertainment Expo.

Xbox One at E3 2013

Новая консоль получила название Xbox One S. Она на 40% меньше предшественника, способна поддерживать сверхвысокое видеоразрешение 4K — функцией. По словам разработчиков, сначала они ставили перед собой задачу уменьшить Xbox One, но в процесе работы расширили функционал устройства.

Xbox One S обладает улучшенной эргономикой и обновленной функцией беспроводной связи Bluetooth. Консоль пока будет выпускаться только в корпусе белого цвета и появится в в продаже в августе 2016 года. В зависимости от емкости жесткого диска, цена на консоль будет колебаться от $299 до $399.