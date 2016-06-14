Химки, Московская область, 14 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Власти Московской области согласовали проект развития Северного терминального комплекса Шереметьево. На месте старого аэровокзала построят современный Терминал В с многоуровневым паркингом и подземными багажными и пассажирскими тоннелями, соединяющими северный и южный секторы Шереметьево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе аэропорта.

Glenn Standish Аэропорт Шереметьево. Старый аэровокзал

Планируется, что общая площадь нового Терминала В составит 114 тысяч кв. м, а расчетная пропускная способность — 20 млн пассажиров в год. Терминал будет обслуживать внутренние воздушные перевозки. В перспективе к терминалу планируют подвести железнодорожную ветку «Аэроэкспресс».

На территории аэропорта дополнительно создадут 1,5 тысячи рабочих мест. Всего в комплексе смогут трудоустроиться около 4 тысяч жителей Подмосковья.

«Сегодня Шереметьево — лидер по качеству, объемам пассажирских и грузовых перевозок, площади аэровокзального комплекса, инновациям и сервису. Мы продолжаем поступательное развитие и находимся в процессе масштабных преобразований к Чемпионату мира по футболу 2018 года», — заявил генеральный директор Международного аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.

Благодаря новой инфраструктуре и тоннелям будет создан единый высокотехнологичный и аэровокзальный комплекс под «одной крышей» с пятью основными пассажирскими терминалами (B, C, D, E, F) общей площадью 500 тысяч кв. м и пропускной способностью до 58 млн пассажиров в год, отметил Василенко.

Добавим, в районе Терминала В планируется реконструировать Авиационную улицу, Шереметьевское и Старошереметьевское шоссе, построить новую дорогу с одностронним движением, а также организовать сеть основных и втростепенных проездов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина, развитие СТК предполагает создание качественной транспортной инфрастуктуры. «Это уникальный для России инженерный проект позволит оптимизировать логистику пассажиров и грузов внутри порта. Тоннель должен обеспечить равномерную загрузку всех терминалов», — отметил он.

Все проекты планируют реализовать к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Напомним, в 2015 году аэропорт пропустил 31 млн 612 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть Шереметьево включает более 200 направлений.