Вологда, 14 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Постановление о введении противопожарного режима приняли в региональном правительстве. Это связано с прогнозируемым ростом уровня пожарной опасности в лесах Вологодской области. Сам документ направлен на предупреждение пожаров, вероятных жертв и материального ущерба. Особый противопожарный режим будет установлен до 1 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Пожар в лесу

«С мая по сегодняшний день было зафиксировано 36 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, 31 гектар. В этом году в весенний период было очень много палов сухой травы из-за аномально высокой температуры. В некоторых районах области был IV класс и даже V класс пожароопасности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель областной комиссии по ликвидации и предупреждению ЧС Виктор Рябишин.

По его словам, пожароопасный сезон сопровождается массовыми поездками вологжан на отдых в лесные массивы и лесопарки, разведением костров, сжиганием мусора и травы.

«В летний период начнутся выезды на природу, ожидается, что июль, август будут месяцами высокой горимости. Это постановление направлено на то, чтобы предотвратить последствия, которые могут быть от природных пожаров», — отметил Виктор Рябишин.

На время действия особого противопожарного режима в регионе введен ряд ограничений. К примеру, в районах области, где установлен IV или V класс пожарной опасности, или зафиксированы массовые лесные пожары, вводится запрет на посещение лесов. Лесным предпринимателям запрещается использование открытых источников огня, разведение костров. Также бизнесменам необходимо патрулировать территории используемых участков и контролировать состояние своей техники.

В условиях особого противопожарного режима в регионе выросли и административные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах: гражданам грозит от 4 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, а юрлицам — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.