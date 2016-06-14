Берлин, 14 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



Вильям Хогарт. Заседание суда. 1757

Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал политиков Албании провести реформу судебной системы, которая имеет фундаментальное значение для начала переговоров о вступлении страны в члены ЕС, сообщает Associated Press.

Слова Штайнмайера, который прибудет в Тирану 14 июня, передают местные СМИ. Глава германской дипломатии отметил, что все политические силы должны «взять на себя общегосударственную ответственность и одобрить реформы в парламенте без задержки».

Провести судебную реформу Албанию призывают США и ЕС. Она, по мнению Брюсселя и Вашингтона, является важным шагом в борьбе с коррупцией на всех уровнях властях.

Парламенту страны, в котором 140 мест, нужна поддержка двух третей законодателей, чтобы одобрить пакет мер, в который входят и поправки в конституцию. Это количество можно достигнуть только при поддержке оппозиционной Демократической партии.