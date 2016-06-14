Ереван, 14 июня, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Первые экономические данные Армении 2016 года характеризуются сокращением внутреннего потребления, спадом кредитования и оттоком валюты за рубеж. В целом эти тенденции сегодня характерны для большинства развивающихся экономик, в частности, для всего бывшего союзного пространства. Отличие составляет лишь крепкая национальная валюта Армении и вытекающие отсюда последствия.

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Согласно бюллетеню Центрального банка Армении, просроченные кредиты банковской системы на конец апреля текущего года составили рекордные 46,4 млрд драмов. Только по сравнению с январем 2016 года объем просроченных кредитов возрос на 16,2%. Тем самым доля просроченных кредитов в общем портфеле кредитования банками составила 2,16%, а доля, так называемых, «неработающих» активов составила более 9%. Такие рекорды по «плохим» кредитам банковская система фиксирует второй год подряд.

За последние два года существенно снизилась и прибыльность до этого высокоприбыльной для экономики Армении банковской системы. Прошлый год в минусе закрыли треть банков. Если 2014 год банковская система закрыла с прибылью в 21,2 млрд драмов, то 2015 год — с прибылью порядка в полмиллиарда драмов.

За первый квартал текущего года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Армении сократился вдвое

На фоне этого критики денежно-кредитной политики главного банка страны утверждают, что ЦБ тормозит экономический рост путем ограничения кредитования. Так, бывший премьер-министр, ныне оппозиционный депутат парламента страны Грант Багратян отмечает, что, несмотря на официальную статистику об экономическом росте, экономика в действительности не растет. «ЦБ в конце 2014 года принял решение об обязательном резервировании кредитования, что не позволяет увеличивать кредитование экономики и способствует сохранению курса нацвалюты. Снижение ставки рефинансирования с 10 до 7,75% ничто по сравнению с этим решением. В результате кредитование в 2015 году сократилось на 3,2%. ЦБ вынудил правительство пойти на сокращение экономики лишь с целью сохранения курса драма», — отмечал Багратян в ходе обсуждения в парламенте отчета по выполнению госбюджета за 2015 год.

Что касается 2016 года, то интересная динамика зафиксирована за первые 4 месяца в сфере внешней торговли. Согласно национальной статистической службе, экспорт в январе-апреле в годовом разрезе возрос на 22,2% — до $515 млн, а импорт сократился на 3,5% — до $943 млн. Статистика экспорта по странам представлена по итогам первого квартала, и согласно этим данным экспорт в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале возрос в 2,2 раза (в общем — 26%). Хотя в стоимостном выражении цифры не выглядят такими впечатляющими — всего $67,7 млн. Тем не менее, это говорит о некоторой стабилизации ситуации, когда слабеющий рубль бил по армянскому экспорту в РФ.

Официальные данные говорят, что безработица возросла до 20%

На рассматриваемый период государственный долг возрос до $5,252 млрд в том числе внешний долг составил $4,46 млрд. Эта сумма уже превышает предусмотренный программой среднесрочных расходов правительства объем государственного долга, который был запланирован на конец 2016 года. Впрочем, год назад в Армении в закон о государственном долге были внесены поправки, предусматривающие рост возможностей по заимствованиям государства.

По положению на май годовая дефляция в стране составила 2,1%

Сокращение частных денежных переводов из-за рубежа продолжается на фоне растущего оттока валюты из экономики страны. В январе-апреле текущего года частные трансферты сократились на 2,5% — $378 млн, а отток увеличился на 9,4% — до $246 млн. Чистый приток составил $131 млн или на 19% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом переводы из России сократились на 10% — до $199 млн, а переводы из Армении в РФ увеличились на 40% — до $133 млн. Доля РФ в общем притоке трансфертов из-за рубежа за последние годы снизилась с 85% до почти 50% от общего объема.