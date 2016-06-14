Москва, 14 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект об ограничении деятельности коллекторов на пленарном заседании 17 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Законопроект, регулирующий деятельность коллекторов и защищающий права и законные интересы должников, будет рассмотрен во втором чтении в пятницу. В частности, поправками ко второму чтению закон распространяется только на кредиты, полученные физическими лицами, из этой категории исключаются индивидуальные предприниматели: регулирование их взаимоотношений с кредиторами происходит в соответствие с Гражданским кодексом», — сказал он.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении коллекторской деятельности 12 апреля. Документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.

В ходе работы комитета Госдумы по финрынку над поправками ко второму чтению законопроекта было принято решение о том, что документ не будет распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам и услугам связи, но лишь в том случае, если компания — поставщик услуг не заключит договор с коллекторским агентством.