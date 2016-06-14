Донецк, 14 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. В ночь с 13 на 14 июля на Донетчине под обстрел ВСУ попали позиции армии ДНР в населенных пунктах: Донецк (пос.Трудовские), Еленовка, Ясиноватая, Старомихайловка и Докучаевск. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает ДАН со ссылкой на источник в военном ведомстве ДНР.

www.mil.gov.ua Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

По его словам, украинские силовики использовали 122 мм артиллерию и минометы (выпущено до 130 мин). «В 23:00 украинская сторона открыла огонь из орудий 122 мм по Трудовским, а около 00:30 по Еленовке. Всего по этим населенным пунктам было выпущено 22 артиллерийских снаряда», — сказал источник.

Также вечером, 13 июня, под минометные обстрелы попали позиции ВС ДНР в районе аэропорта Донецка и прилегающих к нему поселков. «В период с 19:00 до 22:00 украинская сторона обстреливала поселки Трудовские и Александровку, окрестности аэропорта, а также села Спартак и Октябрь. В ходе обстрелов по этим участкам было выпущено 14 мин калибра 120 мм и 93 мины калибра 82 мм», — рассказал силовик.

В свою очередь 14 июня на брифинге спикер пресс-центра «АТО», майор ВСУ Сергей Жмурко отметил, что за прошедшие сутки ВС ДНР и ЛНР 40 раз нарушили режим прекращения огня, передает ИА REGNUM. В частности, на Донецком направлении зафиксировано 19 обстрелов со стороны ВС ДНР, 18 — на Мариупольском и три — на Луганском. «На Донецком направлении по позициям ВС Украины противник вел огонь из минометов вблизи Ленинского, Новгородского, Опытного и Авдеевки», — сказал Жмурко.

По его словам, в районе шахты «Бутовка» (под Донецком) позиции ДУК «Правый сектор» (организация, запрещенная в России) были обстреляны из артиллерии крупного калибра. При этом позиции украинских силовиков в Луганском, Троицком и Авдеевке подверглись обстрелам из пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем.

Жмурко отметил, что в Марьинке и Красногоровке (Мариупольское направление) «враг больше 10 раз вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, БМП и минометов, а по позициям ВС Украины, в районе Талаковки, Павлополя и Славного — из гранатометов различных систем и БМП».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин заявил, что в ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, украинские войска 411 раз обстреляли позиции ВС ДНР. По его словам, вчера в результате ведения боевых действий погиб один боец армии ДНР, «частичные повреждения получили 19 домостроений». «Противник выпустил 77 152 мм и 122 мм артиллерийских снарядов, 187 мин калибра 120 мм и 68 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.