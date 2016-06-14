Париж, 14 июня, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Президент Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин заявил, что во Франции, где проходит чемпионат Европы по футболу, спецназ заблокировал группы российских болельщиков на подъезде к Лиллю (Франция). Здесь проходит досмотр фанатов, прибывших на матч Евро-2016 Россия — Словакия, сообщает «Р-Спорт».

David Monniaux Спецназ французской полиции

Шпрыгин заявил, что в сторону Лилля уже выдвинулась группа болельщиков, которую задержали. «После того, как наш автобус выехал из Канн, его окружил полицейский спецназ, примерно 100 автоматчиков, и загнали в «отстойник». Сейчас требуют выходить с вещами и куда-то идти», — пояснил он.

Шпрыгин сообщил, что сначала болельщикам назвали одну причину досмотра (проверку на оружие и наркотики), а потом другую — досмотр связан с проверкой по распоряжению прокурора Франции. Российский болельщики заявили, что отправили уведомление в генеральное консульство России во Франции.

«Сказали, что выходить никуда не будем и требуем переводчика для разъяснения ситуации. Вот уже час сидим в автобусе и ждем, чем история завершится. Это беспредел», — сказал президент ВОБ.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился с предупреждением о том, что российская и английская сборные могут быть исключены из Европы-2016 из-за болельщиков. Такое решение принято после массовых беспорядков в Марселе.