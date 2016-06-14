Москва, 14 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. ЦБ РФ справляется с задачей обеспечения финансовой стабильности РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил по итогам Совета Думы спикер нижней палаты парламента Сергей Нарышкин в преддверии отчета о работе ЦБ за 2015 год, который состоится в Госдуме сегодня, 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«С докладами выступят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Задача ЦБ была и остается обеспечение финансовой стабильности страны — мы считаем, что с этой задачей ЦБ справляется», — отметил Нарышкин.