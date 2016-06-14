Париж, 14 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Французский автоконцерн Renault разрабатывает для автомобильного рынка Индии новый компактный седан на платформе компактной модели Kwid, сообщает издание Motor Beam.

Biswarup Ganguly Renault Kwid

Седан разрабатывается в расчете на авторынок Индии, но в будущем не исключаются его поставки в другие страны.

Новый седан создают на базе CMF-A от Renault-Nissan, уже использованной для создания моделей Renault Kwid и Datsun redi-GO.

Сообщается, что нового автомобиля будет равен 180 мм. Машина получит 1-литровый бензиновый мотор мощностью в 55 лошадиных сил.

Дату премьеры и сроки выхода новинки на рынок пока не сообщаются.

Ранее в СМИ обсуждалась информация о разработке концерном Renault целой серии моделей, использующих архитектуру CMF-A, включающей седан, компактвэн, минивэн и даже электромобиль.