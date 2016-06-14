Пекин, 14 июня, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Boeing 787−9 Dreamliner, принадлежащий китайской авиакомпании Hainan Airlines совершил успешный перелет из Хайкоу в Пекин. Состоявшийся полет стал первым для Boeing 787−9 Dreamliner в Китае.

Paul Lucas Boeing 787-9 Dreamliner

«С огромной радостью сообщаю о том, что Boeing 787−9 Dreamliner, пополнивший наш авиапарк совсем недавно, совершил свой первый перелет на территории КНР», — заявил вице-президент Hainan Airlines Пу Мин.

Hainan Airlines является крупнейшей частной авиакомпанией Китая. Авиапарк Hainan Airlines представлен 137 лайнерами, среди которых 10 новейших Boeing 787−8. Hainan Airlines стала первой китайской авиакомпанией закупившей новейший Boeing 787−9, отличающийся высокой вместительностью и дальностью полета, пишет «Наньцзао жибао».

«Мы планируем использовать Boeing 787−9 на трансокеанских маршрутах из КНР в США. В ходе многочасового перелета пассажиры смогут воспользоваться современной мультимедийной системой и высокоскоростным доступом в Интернет», — сообщил журналистам вице-президент Hainan Airlines.

Boeing 787−9 Dreamliner вмещает до 290 пассажиров. Дальность полета широкофюзеляжного лайнера превышает 14 тыс. км. Стоимость самолета составляет около $265 млн.