Исламабад, 14 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум.



defenseimagery.mil Истребители F-16 ВВС Иордании

Правительство Пакистана рассматривает возможность покупки старых истребителей F-16 у Иордании, после того как сорвалась сделка о покупке самолетов напрямую у США из-за нежелания Конгресса финансировать соглашение, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

«Теперь мы обращаемся к передаче F-16 третьей стороной, и уже получили предложение от Иордана», — заявил глава Минобороны Алам Хаттак на заседании комитетов обороны и иностранных дел.

Срок службы некоторых из самолетов F-16 Пакистана должен закончиться в ближайшие годы, они, тем не менее, нужны Исламабаду для борьбы с исламскими экстремистами в отдаленных районах страны на границе с Афганистаном, а также на случай войны с Индией, с которой Пакистан уже провел три войны с момента получения независимости в 1947 году.

Амман предложил продать Пакистану 16 своих старых истребителей модификации Block-30 — более старой версии F-16.

Официальный представитель ВВС страны не стал комментировать количество истребителей, находящихся в распоряжении Пакистана. По некоторым данным, на боевом дежурстве находится около 70 летающих машин.

В сделке США на поставку истребителей F-16 модификации Block-52 стоимостью в $699 млн было отказано Конгрессом, члены которого не стали финансировать поставку оружия Пакистану в рамках программы финансирования иностранных вооруженных сил (Foreign Military Financing). Конгрессмены считают, что Исламабад покрывает на своей территории экстремистские группировки, в частности, движение «Талибан» (запрещено в РФ).

В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что ведут борьбу с экстремистами, и для эффективного их уничтожения стране нужны F-16, способные наносить точечные удары и совершать ночные вылеты.