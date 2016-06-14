В Госдуме пройдет «правительственный час» с участием Сергея Лаврова
Москва, 14 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Завтра, 15 июня в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам Совета Думы.
«В среду состоится «правительственный час» с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. В центре внимания, конечно, будет вопрос, связанный с внешнеполитической деятельностью в контексте продолжающейся трансформации международной системы. Еще одна тема — наши соотечественники за рубежом и помощь российским гражданам за рубежом. Безусловно, без внимания не останутся и Минские соглашения, и проблема урегулирования сирийского конфликта», — рассказал он.
Госдума также рассмотрит законопроект, связанный с Сирией, отметил Нарышкин. «Своеобразным продолжением сирийской темы будет рассмотрение, и я надеюсь, принятие законопроекта, согласно которому участники боевых действий в Сирии получат статус ветеранов. Это первое чтение законопроекта. Мы его рассмотрим 15 июня», — пояснил Нарышкин.