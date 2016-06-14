Москва, 14 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Завтра, 15 июня в Госдуме состоится «правительственный час» с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам Совета Думы.

kremlin.ru Сергей Лавров

«В среду состоится «правительственный час» с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. В центре внимания, конечно, будет вопрос, связанный с внешнеполитической деятельностью в контексте продолжающейся трансформации международной системы. Еще одна тема — наши соотечественники за рубежом и помощь российским гражданам за рубежом. Безусловно, без внимания не останутся и Минские соглашения, и проблема урегулирования сирийского конфликта», — рассказал он.

Госдума также рассмотрит законопроект, связанный с Сирией, отметил Нарышкин. «Своеобразным продолжением сирийской темы будет рассмотрение, и я надеюсь, принятие законопроекта, согласно которому участники боевых действий в Сирии получат статус ветеранов. Это первое чтение законопроекта. Мы его рассмотрим 15 июня», — пояснил Нарышкин.