Якутск, 14 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В этом летнем сезоне спрос на туры как на юг России, так и за границу в Якутии ощутимо упал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор туристического агентства «Вокруг света» Мария Зыбкина. «Спад есть, большинство жителей Якутии будут отдыхать в этом году у себя на даче», — отметила директор турагентства.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Отдых в деревне

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По её словам, наиболее сильным стал спад желающих отдохнуть в Китае, и более-менее высоким спросом пользуется среди якутян только курорт Бэйдайхэ. Чаще, чем в Китай, жители Якутии летают во Вьетнам и Таиланд, но и тут наблюдается спад спроса. Русский юг проигрывает загранице по количеству желающих отдохнуть там. «Билеты из Якутии на семью стоят 150 тысяч рублей, тогда как проживание на 2 недели — около 60 тысяч», — объяснила Мария Зыбкина. В прошлом году, рассказала она, был большой спрос на туры на юг России, людям было интересно посмотреть. «Но в Крыму отпугнул номерной фонд, в целом на юге России — сервис», — отмечает директор турагенства.

При этом, по её словам, отдых в Бэйдайхэ будет стоит примерно 56 тысяч на человека, и в итоге полная стоимость путешествия семьи из трёх человек составляет 150−160 тысяч рублей. Отдых, к примеру, в Пхукете (Таиланд), обойдётся ещё немного дешевле. Тем не менее, как рассказывает гендиректор «Вокруг света», раннего бронирования заграничных туров в Якутии в этом году практически не было.

Ощутимо реже, чем в Тайланд, Вьетнам и Китай, якутяне летают в Европу и Тунис: во-первых, перелёт до Москвы дорогой (около 20 тысяч на человека в одну сторону), во-вторых в Европе туристов отпугивает стоимость и сложность оформления виз, а в Тунисе — страх перед возможными терактами.

Как сообщало ИА REGNUM, с Дальнего Востока в Турцию летают отдыхать немногие. Предпочтение жители ДФО обычно отдают Азии — недалеко, а потому дешевле. «На Дальнем Востоке Турция мало пользуется спросом, ее выбирают не больше 5% туристов», — поясняла сотрудница туроператора «Лагуна-Тур». «Турция непопулярна потому, что Дальний Восток очень далеко до Москвы. У нас тут Юго-Восточная Азия, все туда ездят» — объясняли в турфирме «Дальтур».