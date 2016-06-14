Таллин, 14 июня, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Правовая комиссия парламента Эстонии намерена ликвидировать пробел в законодательстве и ввести уголовное наказание за потребление алкоголя после совершения ДТП. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 июня, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что заседание на данную тему с участием специалистов перенесено на осень, когда будут рассмотрены и другие вопросы преступлений на дорогах страны.

medicfoto.ru Алкоголь на дороге

«Осенью комиссия хотела бы комплексно рассмотреть преступления в сфере дорожного движения, поскольку в анализе нуждаются и другие положения закона — например, побег с места ДТП или неуведомление о совершении ДТП», — заявила председатель комиссии, член Социал-демократической партии Хельо Пикхоф.

Пенитенциарный кодекс Эстонии пока не предусматривает назначение уголовного наказания лицу, употребившему алкоголь, наркотическое или психотропное вещество непосредственно после совершения аварии. По словам Пикхоф, подобное регулирование позволяет водителю, находившемуся в состоянии алкогольного опьянения во время совершения аварии, утверждать, что он употребил алкоголь после совершения ДТП. Таким образом, такой водитель может отделаться более легким наказанием.

Согласно Закону «О дорожном движении» Эстонии, водителю, участвовавшему в ДТП и употребившему алкоголь, наркотическое или психотропное вещество непосредственно после совершения аварии, в порядке наказания за совершение проступка может быть назначен денежный штраф в размере до 300 штрафных единиц (1200 евро), арест или лишение водительских прав сроком до восемнадцати месяцев.

Комиссия также хотела бы пригласить на заседание эксперта Института судебной экспертизы Эстонии, чтобы выяснить, может ли Институт судебной экспертизы Эстонии установить, какова была степень опьянения водителя, употребившего алкоголь после совершения ДТП, на момент совершения аварии.

За последние два с половиной года наказание было назначено 85 водителям, которые потребляли алкогольные, наркотические или психотропные вещества, по их утверждению, после участия в ДТП.