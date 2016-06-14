Таллин, 14 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Парламент Эстонии намерен инициировать проект закона о внесении изменений в Закон «О лесе», чтобы обеспечить сохранность городских зеленых насаждений. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 июня, сообщили в канцелярии парламента Эстонии со ссылкой на председателя комиссии по окружающей среде парламента, члена Социал-демократической партии Райнера Вакра. По его словам, необходимо обеспечить сохранность рощ и лесопарков на территории городов.

WM wm WM Вырубленные зелёные насаждения

Предлагается дополнить Закон «О лесе» положением, согласно которому лес, помеченный на планировке как зона зеленых насаждений города как населенного пункта, не может быть вырублен без согласия местного самоуправления. Вырубку необходимо согласовать с местным самоуправлением до подачи уведомления о произведенной вырубке. Указанное положение планируется внести в ст. 42 Закона «О лесе».

«С помощью инициирования процесса согласования уведомления о лесе мы дадим местным самоуправлениям возможность повлиять на вырубку деревьев на территории зеленых насаждений. Это будет способствовать сохранению озелененных территорий», — отметил Вакра.