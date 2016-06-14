Тбилиси, 14 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции в Грузию в первом квартале 2016 года составили $376 млн. По информации Национальной службы статистики Грузии, это самый крупный показатель за период 2009—2016 годов. Это также на 103% выше показателя за первый квартал прошлого года.

Никола Пиросмани. Торговля

Общие поступления иностранного капитала за январь-март 2016 года достигли $1331 млн, но $955 млн из них были направлены на сокращение обязательств перед инвесторами.

Самым крупным иностранным инвестором Грузии по итогам первого квартала текущего года оказался Азербайджан, откуда поступило $137 млн, или 36% всех инвестиций. Второе место заняла Турция — $57 млн, или 15%, а на третье вышла Великобритания — $44 млн, или 12%.

Больше всего прямых иностранных инвестиций было направлено в сферу транспорта ($200 млн, или 53% всех инвестиций), на втором месте — финансовый сектор ($58 млн, или 15%), на третьем — энергетика ($40 млн, или 11%).