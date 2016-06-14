Тбилиси, 14 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Инфляция в Грузии в мае 2016 года, в сравнении с предыдущим месяцем составила — 0,4%, годовая инфляция (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) за этот период достигла 2,1%. При этом, в сравнении со средним показателем 2010 года индекс потребительских цен вырос на 16,6%.

Нико Пиросмани. Фруктовая лавка

На формирование месячного отрицательного показателя инфляции повлияли сокращение цен на продовольствие и безалкогольные напитки на 1,1%, алкогольные напитки и табачные изделия за этот же период подешевели на 1%. В то же время цены в сфере транспорта выросли на 0,6%.

В сравнении с маем 2015 года, цены выросли на алкогольные напитки и табачные изделия на 12,6%, подорожали услуги здравоохранения на 0,55%, тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и различные виды горючего повысились на 5,5%, продовольствие и безалкогольные напитки также подорожали на 1,4%. В сфере транспорта за этот же период цены понизились на 1,01%.