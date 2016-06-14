Москва, 14 июня, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Новый законопроект, уточняющий «ценз оседлости» для кандидатов в Совфед, намерен внести в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Предполагается, что в новой редакции будут учтены замечания Совфеда. Закон может быть принят Госдумой до 1 июля, сообщил источник, участвующий в заседании Совета Думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее Вяткин внес законопроект, уточняющий порядок формирования Совфеда. Так, депутат предлагал не распространять пятилетний «ценз оседлости» на кандидатов в Совфед из депутатов Госдумы, избиравшихся по списку от субъекта РФ, который их делегирует в верхнюю палату парламента, либо от одномандатного округа в нем. Также ограничения не должны были коснуться чиновников, проработавших в регионе пять лет.

Совфед выступил против законопроекта, посчитав, что столь значительное расширение по сравнению с действующей редакцией необоснованно, — в частности, предполагалось, что «ценз оседлости» не будет распространяться на кандидатов в Госдуму.

Сейчас кандидат в верхнюю палату парламента должен непрерывно прожить в регионе пять лет до своего выдвижения либо жить в нем 20 лет по совокупности. Исключение предусмотрено для военнослужащих, сотрудников силовых структур, дипломатов, региональных и муниципальных чиновников, членов президентской квоты (17 человек), а также действующих депутатов Госдумы и сенаторов.