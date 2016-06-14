Москва, 14 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Теракт в Орландо по-новому ставит вопрос о свободной продаже оружия в США. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Сергей Нарышкин.

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«Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования родным и близким погибших в результате этого ужасного террористического акта, Что касается выводов, то это большой промах спецслужб США — они признались, что трижды в разное время допрашивали террориста», — сказал Нарышкин.

«Это первое, и второе — стоит вопрос о свободной продаже оружия. Власти должны вновь посмотреть на вопросы, который и прежде очень широко дискутировался в американском обществе, террористический акт ставит его по новому», — отметил председатель Госдумы.

Напомним, что в ночь на 12 июня 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин застрелил в ночном клубе в Орландо (США) 49 человек и ранил более 50. В перестрелке с полицией он был убит. Правоохранительные органы США расследуют преступление как теракт, проверяя связи убийцы с террористическими группировками.