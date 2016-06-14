Искитим, Новосибирская область, 14 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В результате сегодняшнего лобового столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем под Новосибирском пострадали семь человек, пять из которых дети, сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. Сейчас они находятся под наблюдением врачей, с ними работают психологи МЧС.

54.мвд.рф Перевернувшийся около Новосибирска микроавтобус

«Пострадавшие сейчас находятся в Искитимской центральной городской больнице. По последним данным, их жизни ничего не угрожает», — уточнили в региональном МЧС. В справочной медицинского учреждения ИА REGNUM отметили, что дети к ним поступали, но серьезных травм у них нет, однако заведующий травматологического отделения больницы Александр Полудницын отказался предоставить какую-либо информацию или сообщить о точном состоянии детей, сославшись за закрытость мединформации.

Всего, по данным регионального МЧС России, спасатели эвакуировали из пострадавших автомобилей 18 человек, в том числе 12 детей.

В свою очередь, Следственное управление Следственного комитета России по области, проводит доследственную проверку «в целях установления возможных фактов оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по перевозке детей».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 14 июня, на трассе Р-256 в районе поселка Линево Искитимского района Новосибирской области произошла авария — автомобиль Honda Cr-V на большой скорости столкнулся с микроавтобусом «Газель», в котором находились 11 детей и сопровождающий. На момент ДТП в автомобиле «Honda» находились трое пассажиров, один из которых малолетних ребенок.

Известно, что дети, находившиеся в «Газели», прибыли в Новосибирск из Красноярска и следовали в город Барнаул на соревнования по плаванию.