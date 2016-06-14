Москва, 14 июня, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Российские вузы заняли первые три строчки третьего регионального рейтинга QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия», сообщили в Минобрнауки РФ.

МГУ

К сохраняющим с прошлого года первую и вторую строчку Московскому государственному университету имени М.В.Ломоносова (МГУ) и Новосибирскиому государственному университету (НГУ) присоединился Санкт-Петербургский государственный университет, поднявшись с пятого на третье место.

Наиболее серьезный прорыв в списке ТОП-100 совершил Национальный исследовательский технологический университет МИСиС, поднявшись на 12 позиций и заняв 63 место.

Всего Россия представлена 64 вузами, что является самым большим показателем среди 21 страны, участвующей в рейтинге.

Отметим, рейтинг QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия» составляется по методологии, учитывающей особенности местных систем высшего образования, и служит ориентиром для студентов, ученых и представителей правительственных структур данного региона, заинтересованных в международной мобильности.

Также рейтинг университетов стран развивающейся Европы и Центральной Азии используется в качестве аналитического инструмента для сравнения ведущих университетов региона, которые стремятся улучшить узнаваемость на глобальном уровне.

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Как сообщало, в мае 2016 года распоряжением правительства РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров 21 российскому вузу выделены средства в размере 10,927 млрд рублей.

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