Москва, 14 июня, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Американский институт нефти 14 июня опубликует свои традиционные еженедельные данные по коммерческим запасам сырой нефти. Этот отчет используется Агентством энергетической информации при подготовке своего релиза, который выходит по средам. Соответственно, он может оказать существенное влияние на настроения участников рынка, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Учитывая, что США входят в пик сезона отпусков, существуют хорошие шансы на то, что будет зафиксировано снижение запасов, а это, в свою очередь, может оказать поддержку ценам на фьючерсные контракты, которые сейчас оказались под давлением», — отметил Полховский.

Читайте также: «Нефть может застрять»

«Если Brent сможет закрепиться выше своей 200-часовой средней, находящейся сейчас в области 50,65 доллара за баррель, то это будет сигнал к попытке возобновить рост или проверить на прочность годовые максимумы в области 52,80», — полагает эксперт.

Читайте также: ОПЕК не изменила прогноз роста потребления нефти в мире на 2016 год

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, мировые цены на нефть снижаются на опасениях инвесторов по поводу итогов референдума по членству Великобритании в составе ЕС. По состоянию на 07.53 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,79% — до $49,95 за баррель. Цена нефти марки WTI опускалась на 0,90%, до $48,44.