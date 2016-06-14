Москва, 14 июня, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Выполнение временных нормативов по мобилизационным вопросам будет оценено в первые сутки в ходе начавшейся внезапной проверки в Вооруженных силах РФ. Об этом сегодня, 14 июня, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, сообщили в Минобороны РФ

mil.ru Подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье отработали подавление крылатых ракет 14.06.2016

.

«В течение первых суток предстоит проконтролировать выполнение временных нормативов установленной степени боевой готовности. Оценить способность органов военного управления войск и организаций решить поставленные задачи и провести спланированные мероприятия, в том числе по мобилизационным вопросам», — сказал Шойгу.

Кроме того, Сергей Шойгу поручил проинформировать военных атташе иностранных государств о начавшейся внезапной проверке в Вооруженных силах РФ.

Также он поручил сформировать четыре рабочие группы, организовать их работу в объединенных стратегических командованиях и осуществить контроль хода проверки на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, началась масштабная проверка военных арсеналов Вооруженных сил РФ. Проверка начата по поручению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Читайте также: Стартовала масштабная проверка военных арсеналов Вооруженных сил РФ