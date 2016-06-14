Москва, 14 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Москве планируют усилить меры безопасности на период проведения матчей сборной России по футболу на Евро-2016. Полиция и столичные дружинники возьмут под особый контроль бары, спортивные клубы и площадки трансляций матчей, сообщает M24.ru.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Полиция

«Чемпионат Европы проходит не в Москве, но в столице проводятся мероприятия, которые могут касаться чемпионата. Все места просмотра, которые уже традиционно у нас есть, — это спортивные клубы и спорт-бары будут взяты под особый контроль, особенно во время проведения матчей сборной России», — заявил руководитель департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

Как, в свою очередь, пояснил руководитель московского штаба народной дружины Владимир Семерда, дружинники готовы помочь властям контролировать футбольных болельщиков. «Мы готовы выделить столько дружинников, сколько потребуется. Полиция будет выставлять нас в те места, где наша помощь нужна», — отметил он.

Напомним, Чемпионат Европы проходит во Франции с 10 июня по 10 июля. Первый матч сборной России прошел 11 июня. Встреча со сборной Англии окончилась счетом 1:1 и массовыми беспорядками.