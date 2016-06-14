Ростов-на-Дону, 14 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. В Ростовской области пиротехники обезвредили 11 фугасных авиабомб времён Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM 14 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента по предупреждению и ликвидации ЧС.

vk.com/mius_front Опасные находки

10 опасных находок были обнаружены и изъяты в минувшие выходные неподалеку от подъезда к Новочеркасску с трассы М-4 «Дон». Боеприпасы пролежали долгие годы в земле, а найти спустя десятки лет их удалось при проведении работ на строительной площадке, фугасы уцелели в навозном грунте. Ещё одно «эхо войны» обнаружили неподалеку от хутора Чапаев Белокалитвинского района.

Все фугасы были идентифицированы пиротехнической группой МЧС России. Саперы Донского спасательного центра вывезли авиабомбы для подрыва в безопасном месте.

Напомним, что с начала 2016 года были найдены сотни боеприпасов времён Великой Отечественной войны, в том числе поисковиками при проведении областной Вахты памяти. Все взрывоопасные предметы были вывезены сапёрами и уничтожены.

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