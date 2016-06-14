Котельники, Московская область, 14 июня, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В Подмосковном городском округе Котельники, где планируется строительство делового центра «Котельники-сити», отказались от возведения небоскребов. Как заявил в интервью М24.ru главный архитектор области Михаил Хайкин, в городе появится многофункциональный бизнес-центр и крупный ТПУ.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва.Небоскребы

По словам Хайкина, новый центр обеспечит рабочими местами не только местных жителей, но и трудовых мигрантов, которых планируется «оттянуть» от поездок на заработки в Москву и предложить трудиться по месту проживания. «Это будет многофункциональный бизнес-центр с офисами, торговыми точками, объектами социальной инфраструктуры», — пояснил он.

Напомним, что о строительстве аналога столичного центра «Москва-сити» объявили еще в 2014 году. Планировалось, что в регионе появятся четыре подобных комплекса: в Котельниках, Одинцово, Красногорске (где ранее ликвидировали несколько военных частей) и Железнодорожном. Однако строительство откладывалось из-за высокой стоимости объектов.

Главной целью возведения комплексов, как ранее заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, является намерение удержать рабочую силу в регионе, предложив места в области.

Также в районе столичных Котельников, около новой станции метро планируется строительство крупного ТПУ.