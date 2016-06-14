Мюнхен, Германия, 14 июня, 2016, 10:10 — ИА Регнум. Восстановление футболиста дортмундской «Боруссии» Марко Ройса после травмы потребует больше времени, чем считалось ранее, сообщает Bild.

sportsjournal.ca Марко Ройс

Марко Ройс получил разрыв паховой мышцы. Врачи из медицинского университета Кёльна считают, что на лечение этой травмы потребуется не менее полугода и вернуться на поле Ройс сможет не ранее 2017 года.

С учетом того, что у спортсмена в минувшем сезоне уже были проблемы с приводящей и паховой мышцами, руководство «Боруссии» даст ему время на полное востановление и не будет форсировать его возвращение.

В минувшем сезоне 27-летний футболист мюнхенского клуба выступил в 43 матчах, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.