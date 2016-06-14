Пекин, 14 июня, 2016, 10:07 — ИА Регнум. О намерении вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) заявили представители пяти государств. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Рашид Алимов, пишет газета «Ведомости».

Эмблема Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)

Алимов не назвал страны, но отметил, что заявки поступили от одного государства в Восточной Европе, трёх стран Ближнего Востока и одного государства в Юго-Восточной Азии. Генеральный секретарь сказал, что «вопрос находится в стадии проработки».

В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. В качестве наблюдателей выступают Белоруссия, Монголия, Иран, Афганистан.

С 2015 года идёт процедура приёма Индии и Пакистана в состав ШОС. В качестве государств — наблюдателей в организацию подали заявку Бангладеш, Сирия и Египет. Партнёрами по диалогу являются Армения, Азербайджан, Турция, Шри-Ланка, Непал, Камбоджа.